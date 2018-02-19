Студенти «Львівської політехніки» зможуть проходити практику на заводах LG Electronics

Угода про співпрацю між вишем і підприємством передбачає залучення студентів до виробничого процесу

Студенти «Львівської політехніки» зможуть пройти стажування та практику, а також втілити навчально-дослідницькі проекти на заводах LG Electronics. Про це домовилися проректор Львівського політеху Роман Корж та керівник відділу адміністрування заводу LG Electronics Mława Sp. z o.o. (Польща) Крістіан Карч.

Угода про співпрацю між вишем та підприємством передбачає залучення студентів до виробничого процесу. Це зацікавить студентів, які освоюють спеціальності, пов’язані з електронікою та ІТ-технологіями. Серед переваг такого стажування – робота на сучасному обладнанні, а також взаємодія з досвідченими фахівцями компанії.

Наразі угода про співпрацю має рамковий характер і стосується лише академічної мобільності студентів. У майбутньому партнери зможуть реалізувати науково-технічні проекти і комерціалізувати розробки вчених.