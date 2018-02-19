Стелу з Монумента слави на вулиці Стрийській демонтують

Таке рішення ухвалила робоча група, яка ще від минулого року працювала з усіма питаннями, пов’язаними із Монументом слави

Рішення демонтувати стелу не політичне, а технічне, адже стела становить загрозу людям. Про це розповів голова робочої групи з дослідження монумента і заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

«При обстеженні Галицькою райдаміністрацією виявилося, що частина елементів конструкції перебуває у гостроаварійному стані. Відтак робоча група звернулася до «Львівської політехніки» і замовила дослідження щодо стану ключових конструкцій. Згідно з висновками «Львівської політехніки», загальний стан обстежених несучих конструкцій пам’ятника – аварійний. Вони підлягають демонтажу. Окрім того, загальний стан комплексу споруд аварійний, ветхий, вони потребують демонтажу», – розповів Андрій Москаленко.

Відтак уже цієї п’ятниці робоча група готує проект рішення, за яким Галицька райадміністрація буде замовником демонтажних робіт. Крім того, відбудеться містобудівний аналіз території, адже територія, де зараз розташований Монумент слави, має низку транспортних обмежень.

Наразі демонтувати вирішили лише стелу, долю решти комплексу вирішуватимуть на наступному засіданні робочої групи.

Нагадаємо, у п’ятницю у Львові збили напис на монументі та обмалювали його фарбою.

За рішенням Українського інституту національної пам’яті, Монумент слави є пам’ятником, присвяченим опору та вигнанню нацистських окупантів з України, відтак під декомунізацію він не підпадає. Зараз розглядається перспектива, щоб монумент став одним із експонатів музею «Територія Терору».