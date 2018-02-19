Прапори і рейтинги: сесія з глобальними наслідками

Чергові вибори до парламенту відбудуться лише в жовтні 2019 року, президентські – на півроку раніше, в березні цього ж року. Однак уже зараз всі політичні гравці, що розраховують брати в них участь, почали визначатись з мессиджами, стратегією та позиціонуванням в наступній «битві кожного проти всіх». Сесія Львівської міськради, яка відбулась в минулий четвер, 15 лютого – далеко не перша спроба політиків та партій застовпити за собою політичні ніші та аудиторії, в яких намагатимуться працювати. Однак і червоно-чорні прапори від націоналістів, і демонстративна ліберальність від команди міського голови і все більші протиріччя між командою БПП та Самопоміччю – перші ознаки майбутньої передвиборчої кампанії.

Незмінні традиції ВО Свободи

Проект рішення Львівської міськради про вивішування у місті червоно-чорних прапорів на державних будівлях та комунальних установах під час урочистих та святкових заходів, винесений на сесію ЛМР депутаткою від ВО Свобода Мар’яною Батюк став кроком в низці подібних рішень, ініційованих націоналістами в місцевих радах Західної України. Подібне рішення прийняла Івано-Франківська міська рада, деякі районні ради Волинської області. В січні цього року Львівська обласна рада прийняла рішення щодо переліку днів, в які на будівлях обласної адміністрації та ради, а також органів місцевого самоврядування на Львівщині окрім державного висітиме і червоно-чорний стяг ОУН. Показово, що всі ці рішення були ініційовані депутатами місцевих рад від Всеукраїнського об’єднання Свобода.

Натомість, у Львові націоналісти стикнулись з прихованим опором міського голови. Таке рішення в разі прийняття могло б кинути тінь на імідж міського голови Львова та партії Самопоміч як ліберальних проєвропейських сил. Тому команда мера Львова прийняла рішення згладити радикальну тональність ініціативи свободівців і запропонувала альтернативний проект. Як це часто буває, в бюрократичній тяганині потонула суть документу і в результаті проект рішення в кінцевому варіанті лише рекомендує вивішувати червоно-чорний прапор. Такий демарш Самопомочі розлютив націоналістів, які не скупились в епітетах, характеризуючи міського голову Львова та його команду. В день голосування за це рішення піл стінами міської ради виник конфлікт між представниками свободівської молодіжної організації «Сокіл» та працівниками муніципальної міліції. Активісти «Соколу» за керівництва екс-депутата Львівської міськради від Свободи Любомира Мельничука намагались прорватись до сесійної зали Львівської міськради, щоб підтримати проект ухвали авторства «Свободи». Натомість в неділю львівські «активісти футбольного фан-руху» вивісили на львівському стадіоні «Україна» плакат із написом «$адовий, Львів завжди буде червоно-чорним!». Активна підтримка депутатами-свободівцями цієї акції в соцмережах дає підстави думати про причетність принаймні одного з обранців-націоналістів і до цієї акції.

Цієї ж сесії депутат від Свободи Андріан Гутник звернувся до міського голови з вимогою демонтувати Монумент слави на вулиці Стрийській. А паралельно невідомі – як пізніше виявилось, члени організацій «Правий сектор», Добровольчий рух ОУН та «Сокіл» показово під камери пошкодили цей же пам’ятник.

Таким чином Свобода зробила перші кроки у підготовці до виборчої кампанії, змістивши акценти з далеко не всім зрозумілої та електорально невдячної господарської теми до давно опанованої історично-націоналістичної ніші. Тим більше, що така стратегія уже довела свою ефективність в 2010 і в 2012 роках. Однак тепер свободівцям потрібно ще й конкурувати з ситуативними партнерами – Національним корпусом, який активно разом з новоствореними «Національними дружинами» перехоплює у «класичних» націоналістів ініціативу у великій політиці і у вуличних акціях.

Ще одна ціль несподіваної активності соратників Тягнибока– максимальна дискредитація давноього, сказати б історичного опонента у Львові, – політсили міського голови Львова. На відміну від інших партій, свободівці мають практично готового кандидата на заміну Садовому – депутата обласної ради Руслана Кошулинського. Тому усі політичні ініціативи, чи то пов’язані з червоно-чорними прапорами, чи то Монументом слави незмінно призводять до нищівної критики міського голови.

Захист Садового

Від трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, а особливо – після «сміттєвої кризи» у Львові міський голова та його партія змушені перебувати в позиції захисту та реагування на події опонентів – передусім – на всеукраїнському рівні. Після того як президентські амбіції Андрія Садового стали очевидними для Банкової, команда Президента зробила усе для того, щоб вивести лідера Самопомочі з числа імовірних фіналістів президентської гонки в 2019 році. Це їм практично вдалось: усі соціологічні дослідження вказують на те, що рейтинг підтримки українцями Садового опустився з другої-третьої сходинки в 2014 році до 5-6. Не зайве вказати, що й сам Садовий та його команда зробили не менше для такої негативної динаміки аніж конкуренти.

Минула сесія продемонструвала, що й в стінах міської ради Андрію Івановичу годі шукати спокою. Ініціативи свободівців поставили команду Садового на політичний шпагат. З одного боку, відмовившись вивішувати червоно-чорні прапори на органах влади (за ініціативи ВО Свобода), мер Львова наражається на прогнозовану критику мешканців Львова. З іншого боку, такий крок в разі його підтримки Самопоміччю був би використаний опонентами цієї політичної сили на всеукраїнському рівні, які неодмінно вказали б на невідповідність таких кроків іміджу європейських християнських лібералів, який так наполегливо плекає партія Садового. Звідси й провальна спроба знайти «золоту середину» в уже скандальній ініціативі, і ціла низка аргументів аргументів щодо неактуальності червоно-чорних прапорів на вулицях Львова, опублікована в ЗМІ, що належать родині мера Львова. Подібна реакція – і з вимогою демонтажу Монумента слави у Львові. Після паузи, що тривала ледь не тиждень, для того щоб не давати опонентам нові аргументи, команда міського голови врешті прийняла рішення про демонтаж пам’ятника. Однак – не через наявність забороненої до комуністичної символіки, а зважаючи на «аварійний стан несучих конструкцій пам’ятника».

Однак такі напівзаходи не вирішують жодну з багатьох політичних проблем Самопомочі і швидше демонструють неготовність партії міського голови Львова до вступу в гарячі передвиборчі баталії.