На Жовківщині відкрили перше медове підприємство

Натуральний мед різних сортів експортуватимуть у країни ЄС, США та Канаду

Завод із переробки меду та продуктів бджільництва відкрили сьогодні, 19 лютого, в селі Сопошин Жовківського району.

У планах вітчизняних інвесторів – не лише переробка, а й відкриття промислової пасіки та виробництво фасованого меду потужністю 240 тонн на рік.

«Завдяки таким проектам ми не лише сприяємо розвитку місцевих пасічників, а й доводимо: Львівщина – привабливий регіон для інвестування», – прокоментував відкриття заводу голова ЛОДА Олег Синютка.