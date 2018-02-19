На Яворівщині в ДТП постраждали п’ятеро людей, серед них – дворічна дитина

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, повідомлення про ДТП на автодорозі Львів-Краковець надійшло в поліцію сьогодні, 19 лютого, близько 13.30.

Правоохоронці попередньо встановили, що в селищі Івано-Франкове зіткнулися автомобілі «Шкода Фабіа» під керуванням 19-річного мешканця Новояворівська та «Форд», за кермом якого перебував 45-річний львів’янин.

Унаслідок ДТП потерпіли обидва водії та троє пасажирів «Форду», серед них дворічний хлопчик. Усіх їх доправили в лікарню для обстеження та надання медичної допомоги.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.