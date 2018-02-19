На Львівщині собаки загризли чоловіка

У Пустомитівське відділення поліції 18 лютого надійшла інформація про те, що на території колишньої ферми в одному із сіл району виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила особу померлого – 41-річного місцевого мешканця, який жив на фермі та доглядав за двома вівчарками.

Під час огляду на нижній частині тіла чоловіка поліцейські виявили рани від укусів тварин. За попередньою версією, чоловіка загризли собаки, якими він опікувався. Тіло скероване на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) в приміткою «нещасний випадок». З’ясовуються обставини події.