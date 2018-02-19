На базі МАН відкрили бізнес-інкубатор для школярів

Для школярів-винахідників на базі НЦ «Мала академія наук» (МАН) відкрили перший державний бізнес-інкубатор UF Incubator

Він зацікавить тих, хто має унікальну бізнес-ідею чи стартап, але не знає, як реалізувати задумане. Платформа працюватиме безкоштовно, але молоді винахідники мають попередньо пройти конкурсний відбір, – інформує прес-служба Міністерства освіти і науки України.

«Основне завдання UF Incubator – допомогти школярам-винахідникам реалізувати свої розробки і стартапи, розпочати власний бізнес. По-перше, це буде інтенсивна навчальна програма, по-друге – на базі інкубатора діятиме лабораторія прототипування. Також будемо організовувати зустрічі з партнерами і потенційними інвесторами, надавати юридичні консультації тощо», – зазначив президент МАН Станіслав Довгий.

У лабораторії винахідники зможуть створювати макети і прототипи своїх проектів. Для цього учням надаватимуть необхідне обладнання: 3D-принтери, фрезерні, лазерні та плазморізальні верстати, паяльні станції тощо. Серед наукових напрямів бізнес-інкубатора: машинобудування, електроніка і приладобудування, матеріалознавство та перспективні технології, екологія та ресурсозбереження, технічна творчість та винахідництво, робототехніка та робототехнічні системи.

Програма триватиме від 3 до 10 тижнів – залежно від складності проекту. За цей час учні мають опанувати навички бізнес-планування та ведення переговорів з потенційним інвестором, навчитись презентувати власний винахід, а також засвоїти курс бізнес-англійської.

Наразі інкубатор відвідують 30 школярів, яких вже навчили створювати рекламні слогани та формувати бізнес-план.