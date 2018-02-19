Мер Львова закликав заклади громадського харчування стишити музику цими днями

Міський голова Львова звернувся до мешканців міста й усіх українців з проханням про максимальну повагу. Зокрема, він попросив, аби заклади громадського харчування стишили музику й утрималися від гучних святкувань.

«Я хотів би звернутись до усіх львів’ян, усіх українців, щоб ми в ці дні були максимально толерантні і мали максимальну повагу до тих днів. У ці дні 4 роки тому почали вбивати наших українців на Майдані, три роки тому ми стали свідками Дебальцевського котла. Тому в мене прохання до усіх закладів громадського харчування – стишити музику, щоб був спокій і була повага. Це особливі дні для історії і для пам’яті», – зазначив Андрій Садовий.

Нагадаємо, впродовж 18-20 лютого Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні. Зокрема, завтра у Львові о 19.00 на проспекті Свободи (площа перед пам’ятником Тарасові Шевченку) відбудеться акція «Свіча пам’яті»: запалення лампадок для вшанування Героїв Небесної Сотні. Організатори заходу також планують влаштувати читання віршів Богдана Сольчаника – історика, громадського діяча, викладача УКУ, Героя Небесної Сотні.