Майдан. 19.02.2014: як це було 

19 лютого Майдан оговтувався від нічного штурму, створюючи барикади з підручних матеріалів. Відбувалося це на фоні вбивств активістів попереднього дня та обгорілого дому Профспілок, який довгі місяці був штабом протестувальників. До втечі Януковича залишалося трохи більше двох діб, але попереду ще були масові розстріли 20 лютого на Інститутській та прилеглих вулицях.

Фото: з Facebook-сторінки Майдан 18-20 лютого. Як все було.