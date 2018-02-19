Львів’янин затримав рецидивіста, який поранив ножем сусідку-пенсіонерку (фото)

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, вчора, 18 лютого, о 23.20 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Федьковича стався розбійний напад, під час якого літній жінці було завдано ножове поранення. На місці події працювала слідчо-оперативна група Франківського відділу поліції.

Як з’ясували правоохоронці, зловмисник, проник у квартиру на другому поверсі будинку. На той час 79-річна господиня спала в помешканні, чоловік підійшов до неї та вдарив жінку ножем у груди. Поранена вибігла на балкон і почала кликати на допомогу. На її крик відреагував 28-річний сусід із верхнього поверху, який затримав зловмисника та повідомив про подію у поліцію.

Пенсіонерку з діагнозом «колото-різана рана грудної клітини» госпіталізовано. Поліцейські встановили особу нападника – ним виявився 33-річний львів’янин, раніше судимий за вбивство. На сходах поліцейські виявили ніж та особисті речі потерпілої, які підозрюваний встиг винести з квартири. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.