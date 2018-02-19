Клієнтів ПриватБанку застерегли від використання шахрайського додатку

Додаток було розміщено в Google Play 14 лютого.

Як зазначено в офіційній заяві ПриватБанку, єдиним додатком, що дозволяє користуватися послугами банку з мобільних пристроїв, є Приват24. Будь-які сторонні «мобільні банки» – фішингові програми, створені для крадіжки особистих даних клієнтів і крадіжки грошей.

«Мобільний банк Приват24 є найпопулярнішим в Україні та лідером за кількістю клієнтів у Східній Європі, ним користуються понад 6 мільйонів осіб, – йдеться в заяві банку. – Приват24 можна завантажити абсолютно безкоштовно та здійснювати будь-які банківські послуги, як за допомогою карток ПриватБанку, так і інших українських банків».