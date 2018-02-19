Фіналісти українського відбору на Євробачення-2018 (відео)

Відомі всі 6 фіналістів відбору на пісенний конкурс Євробачення-2018, який відбудеться 8,10,12 травня у Лісабоні (Португалія)

За результатами голосування глядачів і суддів (Джамалла, Андрій Данилко, Євген Філатов (The Maneken) у першому півфіналі найвищі бали отримали: LAUD, The Erised, VILNA

LAUD – Waiting

The Erised – Heroes

VILNA – Forest song

Рейтинг другого відбору очолили MELOVIN, TAYANNA, KADNAY

MELOVIN – Under The Ladder

TAYANNA – Леля

KADNAY – Beat Of The Universe

Фінал Національного відбору на Євробачення-2018 відбудеться 24 лютого. Порядок виступу учасників у фіналі Нацвідбору за результатами жеребкування:

1. KADNAY

2. TAYANNA

3. The Erised

4. LAUD

5. VILNA

6. MELOVIN

Прямі ефіри Національного відбору-2018 транслюватимуть на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.