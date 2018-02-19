Фіналісти українського відбору на Євробачення-2018 (відео)
Відомі всі 6 фіналістів відбору на пісенний конкурс Євробачення-2018, який відбудеться 8,10,12 травня у Лісабоні (Португалія)
За результатами голосування глядачів і суддів (Джамалла, Андрій Данилко, Євген Філатов (The Maneken) у першому півфіналі найвищі бали отримали: LAUD, The Erised, VILNA
LAUD – Waiting
The Erised – Heroes
VILNA – Forest song
Рейтинг другого відбору очолили MELOVIN, TAYANNA, KADNAY
MELOVIN – Under The Ladder
TAYANNA – Леля
KADNAY – Beat Of The Universe
Фінал Національного відбору на Євробачення-2018 відбудеться 24 лютого. Порядок виступу учасників у фіналі Нацвідбору за результатами жеребкування:
1. KADNAY
2. TAYANNA
3. The Erised
4. LAUD
5. VILNA
6. MELOVIN
Прямі ефіри Національного відбору-2018 транслюватимуть на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.