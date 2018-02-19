Чому громади переходять на сонячну енергію?

За минулі три роки українці інвестували майже 52 млн євро в побудову сонячних електростанцій

З одного боку, це наслідок світових екологічних трендів. З іншого боку, стрімкий попит на альтернативну енергетику, зокрема сонячну, спровокувало ухвалення у 2015 році закону про «зелений» тариф. Що ховається за цією назвою і де виробляють сонячну енергію в Україні, дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.

Сонячний бум

Влітку 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав законодавчі зміни, які врегулювали умови виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Зокрема, щоб заохотити населення переходити на відновлювальну енергетику, було визначено т.зв. «зелений» тариф – ціну, за якою держава зобов’язана купувати надлишок «зеленої» електроенергії.

За даними Держенергоефективності, за останній рік близько 2 тисяч родин встановили сонячні панелі. А загалом з 2015 року сонячну енергію почали використовувати 3010 домогосподарств. Індивідуальна потужність приватних сонячних електроустановок до 30кВт, а загальна – 51 МВт. Сьогодні їхні власники можуть продавати електроенергію по 18,09 євроцентів/кВт·год. При цьому «зелений» тариф прив’язаний до курсу євро.

«Стрімкий попит населення на «сонячну» електроенергію пояснюється прийнятим у 2015 р. Законом України № 514-VIII, яким надано вигідний «зелений» тариф із прив’язкою до курсу євро. Це означає, що домогосподарство може продавати надлишок згенерованої «чистої» електроенергії в мережу і швидко повертати кошти, вкладені у сонячні панелі без застережень щодо інфляції», – прокоментував голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

За словами фахівців, переваги сонячних електростанцій у їхній безпечності для навколишнього середовища, абсолютній безшумності та автономності. Це хороший варіант для віддалених господарств і маленьких сіл, а також освітніх та медичних закладів, які таким чином можуть економити на традиційному електрозабезпеченні. Звичайно, за умови, що вони знайдуть інвесторів для будівництва, адже встановлення і запуск сонячних панелей потребує чималих затрат (близько 10 тис. євро). Тож, щоб почати заробляти на енергії сонця, слід спочатку вкласти кошти.

«Зараз ми створюємо інвестиційні проекти. У кожній громади вони різні. У Вакулівській громаді – це сонячні батареї. Для того, щоб їх встановити, потрібно 1-2 роки. Сонячна електростанція дає 7 млн грн доходу в рік з гектару. Якщо вона буде розміщена на території громади, орендна плата за землю надходитиме в бюджет громади. Також з’являться нові робочі місця», – розповів Артур Шевцов, голова Вакулівської ОТГ на Дніпропетровщині.

На сонячну енергію переходять родини у всіх регіонах країни, однак топ-5 складають: Київська, Дніпропетровська, Тернопільська, Івано-Франківська і Херсонська області. Щоб стимулювати населення, у Львівській області домогосподарству повертають 10% суми кредиту на сонячні панелі, а в Житомирській – 20% суми кредиту. Водночас міська влада Хмельницького та Бродів (Львівської обл.) відшкодовують 10% вартості робіт зі встановлення сонячних електростанцій.

Вигідні інвестиції

На пострадянському просторі Україна є одним із лідерів виробництва енергії з відновлюваних джерел. Не в останню чергу завдяки іноземним інвестиціям у галузь.

27 грудня 2017 року глава держави підписав закон «Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA)». Як пояснив голова Держенергоефективності, долучення до IRENA дозволить Україні активніше розвивати сектор відновлюваної енергетики, що в свою чергу зменшить енергетичну залежність нашої держави від інших країн (зокрема, від Росії). Відтепер Україна зможе подавати заявки до Абудабійського фонду розвитку АDFD на пільгові кредити для проектів з відновлюваної енергетики. Більше того, за словами Сергія Савчука, членство в IRENA є додатковими гарантіями для потенційних іноземних інвесторів у галузі відновлюваної енергетики.

Особливо привабливою для «сонячних» інвестиційних проектів є зона відчуження поблизу колишньої Чорнобильської АЕС. Оскільки потужні сонячні електростанції потребують великої площі, Чорнобильська зона, на якій неможливо проводити будь-які сільськогосподарські роботи, є ідеальним варіантом для цього.

«Ясно, що ні сьогодні, ні завтра Україна, диверсифікуючи поставки енергоносіїв і прагнучи до енергетичної незалежності, не зможе відмовитися від атомної енергетики. Але в той же час ми повинні думати і про нові технології, про нові альтернативні і нетрадиційні джерела енергії, про енергоефективність», – заявив Петро Порошенко під час відвідування ЧАЕС у 2016 році.

За словами прес-секретаря Державного агентства з управління зоною відчуження Олени Ковальчук, минулого року Київ отримав «близько 60 пропозицій від іноземних компаній, в тому числі американських, китайських, датських і французьких, які розглядають можливість участі в майбутніх сонячних розробках в цьому районі».

Зокрема, в побудові сонячного парку в Чорнобильській зоні зацікавлені китайські компанії GCL System Integration Technology Co. Ltd. і China National Complete Engineering Corp., а також французька Engie SA. Наразі у зоні відчуження вже побудовано першу сонячну електростанцію – пілотний проект української компанії. Її потужність 1 МВт. А в січні Фонд державного майна запропонував інвесторам ще одну ділянку землі у зоні Чорнобильської АЕС для будівництва сонячної електростанції.

Однак не лише Чорнобильська зона приваблює «сонячних» інвесторів. На початку цього року Первомайськ Харківської області підписав інвестиційний меморандум із китайською державною корпорацією China Machinery Engineering Corporation щодо побудови у місті сонячної електростанції. Запланована потужність станції – 50 МВт.

Водночас канадські інвестори хочуть побудувати сонячну електростанцію потужністю 150 МВт на Луганщині. У рамках проекту планується підготувати необхідну інфраструктуру, а також встановити електроакумулюючі станції для стабілізації подачі електроенергії. Крім того, канадці зацікавлені в аналогічних проектах у західних чи південних областях.

Як зазначають експерти, сонячні електростанції мають великий потенціал у промисловості, адже досвід Європи свідчить, що сонячна енергія може використовуватися навіть вночі. Тож розвиток сонячної енергетики – це шлях до енергетичної незалежності, а також додаткові робочі місця та виробничі потужності.

Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю