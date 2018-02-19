Частина мешканців Львова – без води

Як поінформували у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 19 лютого, з 11:30 до 16:00 припинено водопостачання на пл. Св. Теодора, вул. Вугільна, вул. Сянська, вул. Підмурна, вул. Медова, у зв’язку з ремонтними роботами з встановлення лічильника на пл. Св. Теодора, 1-3.

Окрім того, з 11:30 до 17:00 припинено водопостачання на вул. Ю. Липи, 35, 37, 39, 45, просп. Чорновола, 99, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку на вул. Ю. Липи, 39.

Також у зв’язку з ремонтними роботами зі заміни гідранта на вул. Зелена, 1, сьогодні, 19 лютого, з 12.00 до 15.30 призупинено водопостачання на вул. Зелена, 1-85, 2-84, вул. І.Франка, 2-44, 1-79, пр. Т.Шевченка, вул. Стецька, вул. Кн.Романа, вул. Фредра, пр. Свободи, вул. Галицька, пл. Соборна, вул. К. Левицького, вул. Руська, вул. Винниченка, пл. Ринок, вул. Вірменська, вул. Староєврейська, вул. Л.Українки, вул. Театральна та прилеглі вулиці.