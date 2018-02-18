Як одягнутись на перше побачення, аби воно не стало останнім

Одягнути найкращий, найсвятковіший одяг, почепити улюблену біжутерію, взути височенні підбори, і не забувайте намакіяжитись сповна і бризнутись улюбленим парфумом “від душі”. Цих та багато інших помилок припускаються дівчата, збираючись на перше побачення. Хочуть приголомшити чоловіка з порогу. Втім, згідно з даними опитування, яке я провела у соцмережі, чоловіки люблять скромність у макіяжі, оцінять скоріше комфортне аніж парадне вбрання і радше звернуть увагу на вашу поведінку аніж на кількість прикрас на вашій шиї.

Отож, беремо до уваги чоловічі вподобання і починаємо збиратись. Насамперед, зазирніть до власної шафи, а не поспішайте за новою ошатною сукенкою в магазин. Наприклад, варіант “джинси+водолазка” і модно, і стильно. Таке вбрання радить обрати стиліст шопер та блогер Софія Ляміна. За її словами, часто на перше побачення дівчата завжди хочуть одягнути все найкраще і одразу. Тут варто зупинитись, бо можна переборщити. Та й особливо святково, як на “празник” не варто видягатись, адже, можливо, хлопець не має наміру вести вас у найдорожчий ресторан міста. Стиліст рекомендує одягнути зручні штани із цікавим декором, що нині на піку популярності. Наприклад, темно-сині брюки із квітковим принтом. Більш класичний крій та костюмна тканина додасть стриманості і вишуканості. Верх до таких штанів має бути простим. Біла блуза буде вже занадто помпезно, а ось біла чи сіра водолазка чи джемпер не зіпсують картину. Не варто взувати високі підбори. Нині краще звернути увагу на стійку платформу”.

За зручність на побаченні і стиліст імідж-дизайнер Олеся Беньо. Вона радить дівчатам, що збираються на перше побачення насамперед врахувати місце і час зустрічі, адже це буде впливати на образ загалом! Нові не перевірені речі, а тим паче, нове взуття на небезпечно високих підборах краще вигуляти іншим разом. “Якщо говорити про образ в цілому, то ніщо не робить нас настільки жіночними та привабливими як сукня, – каже стиліст. Максимально комфортна, стильна, яка підкреслює всі принади фігури. Обираючи сукню зважайте на її колір, довжину та фасон. Пастельні відтінки підкреслять жіночність та натуральність, насичені чи яскраві додадуть родзинки в образ. Кольори обирайте згідно з вашим природнім кольоротипом! Довжина сукні оптимальна “біля коліна”, вище чи нижче обирати вам. Міні і супер-міні – залиште на вечірку в клуб. Також не забуваємо розставляти правильно акценти в образі! Пам’ятайте про аксесуари та макіяж. Міра у всьому!!!Привабливе декольте – помірна довжина сукні , акцент на губи- пастельний макіяж очей, щодо сережок, підвісок, браслетів чи колечок їх краще обирати не комплектами”.

І довершуємо образ макіяжем, де теж діє правило “не переборщити”. На побачення, тим паче перше, обирайте легкий мейк, що вам личить.

“Не варто експериментувати з макіяжем на побаченні. Яскраву помаду можна замінити тінтом, що забарвить губи, але не залишатиме слідів на склянках і щоці чоловіка, – радить Ліза Краснова, блогер та б’юті експерт. Також варто забути і про всі інстаграмні тренди на кшталт контурування, занадте захоплення хайлайтером, стрілки “до вух”, чоловіки найчастіше сприймають такий макіяж, як агресивний бойовий «розкрас».

Щодо очей – надайте перевагу легкому макіяжу з використанням одного-двох відтінків тіней та туші, що зробить погляд виразним, але не крикливим. Також зауважу, що використання парфумів без міри може бути небезпечним для вашого побачення, тому і з цією частиною образу теж будьте акуратні. А взагалі, якщо говорити про макіяж на першому побаченні, та й про образ в цілому, то варто вибирати те в чому вам комфортно. Звісно не йде мова про домашні тапки і штани з плямою від голубців, але ваше вбрання не повинне вас змушувати весь вечір думати, що ноги гудять від височенних підборів, у спідниці з вузькою талією важко дихати, а в чашку ось-ось впадуть накладні вії чи шматок тонального крему”.

Ну і основне правило для вдалого побачення – прийти на нього з гарним настроєм і бути собою. Всім вдалих побачень.