Українські музиканти зіграли популярну композицію Havana на бандурі та баяні (відео)

Нову порцію позитиву подарував український гурт B&B project
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Музиканти відзняли веселий кавер на одну з найпопулярніших композицій цієї зими – Havana. Мелодію зіграли на бандурі та баяні.

B&B Project (Bandura & Bayan Project) – український колектив, кавер-гурт, основною метою якого є популяризація українських народних інструментів (бандура та баян, англ. Bandura and Button accordion).

Виконують музику різних жанрів: класика, рок, джаз, електронна та сучасна українська музика.

Гурт заснований 9 березня 2015 року.

Учасники гурту:

  • бандуристка – Тетяна Мазур
  • баяніст – Сергій Шамрай
  • ударні – Костянтин Марко
  • електро-контрабас – Денис Стефанко