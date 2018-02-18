Українські музиканти зіграли популярну композицію Havana на бандурі та баяні (відео)
Нову порцію позитиву подарував український гурт B&B project
Музиканти відзняли веселий кавер на одну з найпопулярніших композицій цієї зими – Havana. Мелодію зіграли на бандурі та баяні.
B&B Project (Bandura & Bayan Project) – український колектив, кавер-гурт, основною метою якого є популяризація українських народних інструментів (бандура та баян, англ. Bandura and Button accordion).
Виконують музику різних жанрів: класика, рок, джаз, електронна та сучасна українська музика.
Гурт заснований 9 березня 2015 року.
Учасники гурту:
- бандуристка – Тетяна Мазур
- баяніст – Сергій Шамрай
- ударні – Костянтин Марко
- електро-контрабас – Денис Стефанко