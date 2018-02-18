Україна здобула перше золото на Олімпіаді

Це перша в історії українська медаль у чоловічому фрістайлі

Українець Олександр Абраменко завоював золоту медаль у чоловічому фрістайлі на Зимових олімпійських іграх у Пхенчхані, повідомляє Українськи правда.

Він отримав результат 128.51.

Це перша медаль України на цих Олімпійських іграх.

Крім того, це перша в історії України медаль у чоловічому фрістайлі. І третій зимовий вид спорту, де в України є золото. До цього в нашої країни були олімпійські чемпіони тільки з фігурного катання і біатлону.

Cрібло дісталося китайцю Цзя Цоньяня – 128.05. Бронза дісталася росіянину Ільї Бурову – 122.17.