У Львові чоловіка смертельно травмував потяг

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, у Франківський відділ поліції 17 лютого о 08.31 надійшло повідомлення від начальника поїзда сполученням Львів – Рахів. Він повідомив, що у Львові на вулиці Кульпарківській під мостом потяг наїхав на людину.

Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, встановила особу загиблого. Ним виявився 64-річний місцевий мешканець. Від отриманих травм чоловік помер на місці пригоди. Його тіло скероване на судово-медичну експертизу.

Правоохоронці з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.