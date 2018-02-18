Сьогодні – Прощена неділя

Цей день є останнім перед Великим постом, в який потрібно входити з чистою душею

Цієї неділі заведено просити вибачення один в одного за всі образи, спричинені впродовж року, щоб зустріти Великий піст із доброю душею, очиститься від гріхів на сповіді та підготуватися до Великодня. У Прощену неділю люди просять один в одного вибачення за ненавмисні та навмисні образи і гріхи. На прохання про прощення зазвичай відповідають «Господь простить, і я прощаю».

На вечірніх Богослужіннях у церквах також здійснюється чин прощення.

Після Прощенної неділі починається Великий піст, який триватиме 7 тижнів.

Прощена неділя є днем духовного очищення і підготовки до Великого посту. Тому потрібно постаратися цього дня бути максимально щирим – якщо ви давно хотіли сказати близьким якісь слова, то це варто зробити саме сьогодні.