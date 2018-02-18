Сихівчанин «розважався» стрільбою з рушниці

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні, 18 лютого, о 10.40 у поліцію зателефонувала жінка. Вона повідомила, що її сусід, який мешкає на восьмому поверсі в будинку по вулиці Кавалерідзе, стріляє з вікна з вогнепальної зброї.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що до скоєння правопорушення причетний 38-річний львів’янин. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік влаштував стрілянину з гладкоствольної рушниці, на зберігання якої має відповідний дозвіл.

Зброю у зловмисника вилучено. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішують питання про притягнення чоловіка до відповідальності.

Відділ комунікації поліції Львівської області