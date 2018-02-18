На Львівщині вшановують пам’ять Небесної Сотні. Програма

Упродовж 18-20 лютого Львівщина вшановуватиме пам’ять Героїв Небесної Сотні, повідомляє прес-служба ЛОДА.

У неділю, 18 лютого, о 12.30 год відбудеться урочисте відкриття пам’ятника героям Небесної Сотні у с. Сокільники Пустомитівського району.

У вівторок, 20 лютого, о 10.00 год відбудеться покладання квітів та запалення лампадок на могилах осіб, що загинули під час Революції Гідності, генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища. Опісля відбудеться панахида.

О 12.00 – відкриття погруддя Герою Небесної Сотні Ігорю Костенку у внутрішньому дворику географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

О 18.00 – віче пам’яті Героїв Небесної Сотні на площі навпроти пам’ятника Тарасу Шевченку.