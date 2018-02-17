У Львові з моста стрибнула молода жінка

Вчора, 16 лютого, пізно ввечері 20-річна львів’янка стрибнула з моста на проспекті Червоної Калини. Повідомлення про це надійшло до поліції о 23.45, інформує відділ комунікації поліції Львівської області

Внаслідок падіння жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження і була госпіталізована в одну із лікарень міста. Поліцейські встановлюють обставини події.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років.