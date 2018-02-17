У Львові на хабарі 25 тисяч доларів затримали проектанта і юриста

Про це повідомила Лариса Сарган, прес-секретар генпрокурора України Юрія Луценка.

За її словами, львівська прокуратура разом із оперативним супроводом Управління захисту економіки та слідчими Франківського ВП ГУ НП за фактом вимагання неправомірної вигоди затримали керівника проектної організації та юриста.

За 25 тисяч доларів, які вони вимагали, обіцяли посприяти у прийнятті рішення директором управління архітектури щодо погодження містобудівних умов та обмежень по об’єкту будівництва багатоквартирного житлового будинку, що на вул. Господарській, 21.

Зараз правоохоронці вирішують питання щодо затримання цих осіб у порядку ст. 208 КПК України. А також проводять невідкладні слідчі дії.

Тим часом у Львівській міській раді кажуть, що не мають інформації про такий факт затримання.