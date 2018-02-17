У Дрогобичі під колеса легковика потрапила пенсіонерка

У Дрогобицький відділ поліції 16 лютого надійшла інформація про те, що близько 20.50 у райцентрі на вулиці Орлика сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, правоохоронці попередньо встановили, що автомобіль «Mitsubishi Eclipse» під керуванням 49-річного місцевого мешканця наїхав на 77-річну дрогобиччанку. Жінка перетинала проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її доставили в лікарню. Медики діагностували в потерпілої закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом плечової кістки та січену рану чола.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого

Досудове розслідування триває.

А в Стрийський відділ поліції 16 лютого надійшло повідомлення про те, що у райцентрі на об’їзній дорозі Київ-Чоп близько 16.40 сталася автопригода.

Як попередньо з’ясували поліцейські, водій автомобіля «Мерседес», 52-річний мешканець району, наїхав на велосипедиста, 70-річного стриянина. Потерпілого доставили в лікарню з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійні рани голови та плеча».

Наразі встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.