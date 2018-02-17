Погода на вихідні

Сьогодні, 17 лютого, у Львові прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Вдень істотних опадів не передбачається. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 6 – 8° морозу, вдень 3 – 5° тепла.

У неділю, 18 лютого, синоптики обіцяють сніг та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

На дорогах буде ожеледиця. Тож водіїв просять бути уважними та ретельно дотримуватись правил дорожнього руху.