Музейний кіт: як Мурлика оселився і працює у Домі Франка
Щоб стати музейним котом, рік тому Мурлиці довелось пройти серйозний конкурсний відбір. Серед вимог до кандидата були юний вік (до восьми місяців), чоловіча стать, відсутність судимості і злочинних намірів, охайність, лагідність і головне – рудий колір шерсті. На посаду претендували одразу 20 кандидатів, однак доля усміхнулась саме Мурлиці. Щоправда, тоді він ще був звичайним шестимісячним Арчі, який жив у притулку на Ряшівській. З новою посадою рудохвостий отримав і нове почесне ім’я, саме Мурликою звали одного з героїв відомого твору Івана Франка – «Лис Микита».
Якщо ще у березні минулого року Мурлика був наймолодшим працівником музею, то зараз цей статус перебрали у нього інші працівники, вже люди, які прийшли після чотирилапого. Сам ж Мурлика за рік добре освоївся, а свої посадові інструкції виконує краще за усіх:
«Мурлика бере участь у всіх наших подіях. А у нас їх відбувається багато. Минулого року було понад сто подій. Він завжди між людей. Любить у когось примоститись на руках, погрітись, щоб його погладили, почухали. Я б сказав, що це один з найкорисніших наших працівників. Коефіцієнт корисної дії від його праці дуже високий. За цей рік він став добрим символом музею». –характеризує чотирилапого підлеглого Богдан Тихолоз.
У музейного кота-Мурлики виявили хист до музики
Якщо у березні 2017-ого Мурлика дещо остерігався людей, не міг звикнути до великої їхньої кількості, то вже зараз хвостатий цілком вжився у статус публічного кота. Має Мурлика свої покої, тепер він мешкає у будинку літературної експозиції, тут у нього більше місця ніж у меморіальній експозиції, але і шансів перевернути якусь Франкову вазу – значно менше,- радіють і за кота, і за експозицію працівники музею.
У лагідного чотирилапого просто дивовижна здатність розряджати ситуацію, він заграє з відвідувачами, викликає усмішку і непоборне бажання погладити його.
А ще, з гордістю розповідає Богдан Тихолоз, у Мурлики виявили талант до музики, тепер він частенько влаштовує репетиції – гуляє по клавішах фортепіано і награє свої – котячі мелодії. У нього уже навіть відбувся музичний дебют перед високою публікою, акцентує директор музею:
«Якось до нас приїхав надзвичайний і повноважний посол Канади – Роман Ващук. Він подарував меморіальну фотографію Франка, справжню, автентичну, ще й з авторською присвятою Івана Франка. І ось, урочистий момент, а ми починаємо чути якісь дивовижні звуки. А це наш Мурлика – грає на фортепіано. Так що – замість фальшивого пафосу у нас, у Домі Франка, панує справді домашній дух».
Іван Франко казав, що великий рудий кіт є його пічкою
І дух цей – не надуманий, кіт Мурлика у музеї Франка – гармонійний продовжувач тієї атмосфери, яка свого часу панувала у домі за життя Івана Франка.
«Франко взагалі дуже любив тварин. І у його домі було багато розмаїтих, і домашніх, і не дуже. Тому що його діти тягнули до хати усе, що здибали, передовсім хворих та скалічених тваринок. Через це Франкову хату навіть називали звірячою клінікою. Скажімо, вони знайшли буська з переламаним крилом, а щоб прогодувати того буська – наловили жаб. Жаби плигали по підлозі у кухні, бусько полював на жаб. Словом, було весело. Але улюбленими мешканцями Франкового дому були коти і собаки. Собаки мешкали на дворі і, до речі, гавкотом заважали Михайлові Грушевському»,- пояснює Богдан Тихолоз.
А ось великий рудий кіт був Франковим персональним лікарем. Письменник грів до нього свої хворі руки, уражені поліартритом, і казав, що кіт – то є його пічка. Полюбляв рудий сидіти у Франка на шиї, саме тоді, коли той працював над рукописами, зігрівав йому спину. І хто зна, можливо, саме його муркотіння не лише заспокоювало, а й приносило письменнику нові творчі задуми.
Минули роки і у Домі Франка, тепер уже у музеї, знову є свій рудошерстий терапевт – Мурлика. Тепер він допомагає знайти добрий настрій і добре здоров’я відвідувачам музею.
Коту-Мурлиці хочуть завести чотирилапого компаньйона
У їжі Мурлика-музейник не вибагливий. Однак тут дбають про його здоровий котячий раціон. Дають Мурлиці котячі корми, готують йому і субпродукти. У музеї навіть є скринька – на зарплату Мурлиці.
І, схоже, у Львові вимальовується справжній котячий тренд, адже після Дому Франка, кота завели у Палаці Потоцьких, свої чотирилапі є при Львівському історичному музеї і при Першому українському театрі для дітей та юнацтва. Однак статус музейного кота має лише Мурлика. У Домі Франка свого часу навіть закликали інших музейників, щоб ті брали на роботу чотирилапих, але, мабуть, все ще попереду.
А тимчасом, кіт Мурлика у Домі Франка настільки добре виконує свої робочі обов’язки, що у музеї уже думають над тим, аби завести йому чотирилапого компаньйона. Однак кого саме, в адміністрації музею поки що тримають у таємниці. Кажуть, якщо зважаться, то буде ще одна львівська сенсація.
Усі фото: Роман Бруцяк