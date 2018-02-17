Мешканець Львівщини нелегально їхав у Польщу у вбиральні потяга (фото)

Прикордонники Мостиського загону запобігли черговій спробі порушити державний кордон. Цього разу зловмисника знайшли у вбиральні потяга закордонного слідування.

Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, учора ввечері в пункті пропуску для залізничного сполучення «Мостиська» під час здійснення прикордонного контролю потяга сполученням «Львів – Вроцлав» прикордонники знайшли чоловіка, який ховався у вбиральні одного з вагонів. У такий спосіб громадянин намагався уникнути прикордонного контролю та незаконно дістатися сусідньої Польщі. Правоохоронці з’ясували, що затриманий є громадянином України, 1986 року народження, уродженець Львівщини. Він мав внутрішній український паспорт, що не дає права на перетин кордону згідно з визначеною процедурою. Чоловік на потяг пробрався «зайцем», закрився у вбиральні ще на станції Львів і сподівався переховуватися там аж до Вроцлава. Крім того прикордонники з’ясували, що зазначеного громадянина вже двічі притягали до відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону – у 2015 та 2017 роках.

Прикордонники зняли порушника з потяга та склали щодо нього документи справи про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Рішення у справі прийматиме суд.