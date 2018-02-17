Львів’ян і гостей міста запрошують на «Бойківські запусти»
Заходи відбудуться в бенкетному залі Львівського коледжу харчової і переробної промисловості
У неділю, 18 лютого, у бенкетному залі Львівського коледжу харчової і переробної промисловості (м. Львів, вул. Пулюя, 42) відбудуться «Бойківські запусти».
У програмі заходу на гостей чекають:
– фольклорно-етнографічний ансамбль «Бескид» (із с. Либохора, Турківський район) під керівництвом Василини Ігнатищ;
– обрядові пісні від гурту автентичного співу «Ладканка» (м. Дрогобич) під керівництвом Лідії Федоронько;
– 12 автентичних страв бойківської кухні;
– майстер-класи з бойківських танців (коломийка, козак, сторцак), етно-конкурси і забави;
– гра на бойківських музичних інструментах;
– і танці, танці, танці під запальну бойківську музику.
Початок – о 17:30.
Вітається вхід у вишиванках.