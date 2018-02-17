Cтартував ІІ Міжнародний флешмоб Global Shevchenko. Як долучитися

Мета флешмобу – популяризувати постать великого Кобзаря, показавши пам’ятники Шевченка, встановлені по всій Україні та світу і за кількістю яких український поет посідає друге місце після Будди.

9 березня о 16:00 (за київським часом) організатори флешмобу закликають українців у всьому світі прийти до пам’ятників Тарасу Шевченку та одночасно зачитати вірш Кобзаря із циклу «В казематі» частина ХІІ (Чи ми ще зійдемося знову…).

Правила флешмобу дуже прості:

З 14 лютого до 8 березня 2018 р. зробіть фото, селфі або запишіть відео (читання одного з віршів Кобзаря) біля пам’ятника, барельєфу чи муралу з Тарасом Шевченком у вашому місті чи селищі;

Опублікуйте фото на офіційній сторінці флешмобу – https://goo.gl/uKtzuJ, а також на своїх сторінках в соціальних мережах (Facebook, Instagram або Twitter), обов’язково вказавши хештег #GlobalShevchenko, країну та місто, де зроблено фото. Наприклад: Рівне, Україна #GlobalShevchenko.

Фото у гарній якості надішліть на електронну пошту ngoukrainians@gmail.com. Найкращі фото відберуть для виставок у різних містах України.

2017 року до флешмобу «Global Shevchenko» долучились понад 3500 учасників із 27 країн світу та 173 населених пунктів в Україні, а одночасні читання 9 березня пройшли у Києві, Ризі, Тбілісі, Празі, Одесі, Харкові, Сумах та інших містах.

Загалом в Україні та світі встановлено 1385 пам’ятників Кобзареві, з них 1256 – у нашій державі та 129 – за кордоном, у 35 країнах. Це – найбільша у світі кількість монументів, встановлених діячеві культури. Зокрема, в Україні найбільше пам’ятників Тарасові Шевченку – на Прикарпатті.