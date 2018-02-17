Аграрії мають нагоду відвідати спеціалізовану виставку «АгроТехніка – 2018»

У середу, 28 лютого, на «Арені Львів» розпочне роботу XI спеціалізована виставка «АгроТехніка – 2018». Окрім презентації сільгосптехніки, обладнання для тваринництва, засобів захисту рослин та добрив, для учасників заходу проведуть низку тематичних семінарів із актуальних питань агропромислового напрямку. Про це розповіла директор департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз.

«28 лютого відбудеться конференція, на якій буде змога почути про всі напрямки підтримки, як з державного, так і з обласного бюджетів. Адже з державного бюджету в цьому році є понад 6 млрд гривень підтримки і дуже важливо зрозуміти, як Львівщина зможе скористатися цими напрямками. Це тваринництво, садівництво, здешевлення сільськогосподарської техніки і безпосередньо на виставці можна буде зрозуміти, хто з виробників приймає участь у таких програмах», – зазначила Наталія Хмиз.

Також відвідувачів виставки ознайомлять із земельними правовідносинами, зокрема програмою аграрних розписок та закупівель у системі «Prozorro».

Загалом у межах заходу зразки сільськогосподарської техніки презентують представники 90 підприємств із 15 областей України.

«Традиційно активними є виробники із Львівщини. Це близько 20 компаній. Окрім того, свою продукцію представлять представники практично з усієї України. Запрошуємо фермерів, аграріїв відвідати «АгроТехніка – 2018» і сподіваємось, що на початку посівної кампанії станемо в нагоді нашим виробникам», – наголосив директор виставкової компанії Expo Lviv Тарас Ващук.

Стартує виставка об 11:00. Детальніше – за посиланням.