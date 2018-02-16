З комунальним перевізником пенсіонери їздять безкоштовно

Попри те, що у більшості маршруток Львова проїзд для пенсіонерів став платним, комунальне АТП возить пільговиків за рахунок міста

За словами міського голови Львова Андрія Садового йдеться про 90 тисяч людей. Місту це коштує 180 млн грн у рік. До 2016 року перевезення пільгових категорій громадян відшкодовувала держава. Одна згодом таку компенсацію призупинили.

Тим часом на Гарячій лінії міста нагадують про маршрути, у яких діють пільги на проїзд пенсіонерів за віком.

Це 1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 6-А, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46, 47-А, 55 та 56.

Нагадаємо, Львівська міська рада не підтримує рішення приватних перевізників запровадити оплату за проїзд у транспорті пенсіонерам. А також інформує, що жодних подібних ініціатив на комунальних маршрутах, які обслуговує АТП №1, не запроваджуватимуть.