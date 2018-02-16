З комунальним перевізником пенсіонери їздять безкоштовно

Попри те, що у більшості маршруток Львова проїзд для пенсіонерів став платним, комунальне АТП возить пільговиків за рахунок міста
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За словами міського голови Львова Андрія Садового йдеться про 90 тисяч людей. Місту це коштує 180 млн грн у рік. До 2016 року перевезення пільгових категорій громадян відшкодовувала держава. Одна згодом таку компенсацію призупинили.

Тим часом на Гарячій лінії міста нагадують про маршрути, у яких діють пільги на проїзд пенсіонерів за віком.

Це 1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 6-А, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46, 47-А, 55 та 56.

Нагадаємо, Львівська міська рада не підтримує рішення приватних перевізників запровадити оплату за проїзд у транспорті пенсіонерам. А також інформує, що жодних подібних ініціатив на комунальних маршрутах, які обслуговує АТП №1, не запроваджуватимуть.

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