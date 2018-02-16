До Яворова привезли копію чудотворної ікони Божої Матері «Скоропослушниця»

Учора, 15 лютого 2018 року, в Яворів прибула копія чудотворної ікони Божої Матері – Всеблагая Скоропослушниця, яка зберігається в афонській обителі Дохіар.

Велику святиню, яку привіз отець-декан Тарас Піджарко, зустріли біля православного храму Почаївської ікони Божої Матері настоятель церкви, протоірей Володимир Кобзяк за участі священиків і вірних, повідомляє Яворів-інфо.

Від головної дороги обителі урочиста хода рушила до храму Почаївської ікони Божої Матері, де перед списком чудотворної ікони Божої Матері «Скоропослушниця» отець-декан Тарас разом з сімома священиками відслужив урочисту Божественну літургію.

Люди, зокрема, просили всіх святих заступитися за землю українську.

Довідка. Чудотворна ікона Всеблагая «Скоропослушниця» перебуває в афонській обителі Дохіар. Цей образ датується Х століттям, її написали з благословення засновника монастиря – преподобного Неофіта. У XVII столітті сталося диво. Тоді чернець на ім’я Ніл, який виконував послух у трапезній, проходив повз ікону з палаючою лучиною. Він почув голос, який велів йому не підходити до образу з вогнем. Ніл подумав, що це хтось із братії жартує і не звернув на ці слова уваги. Він знову почув голос і втратив зір. Чернець покаявся, що не послухався відразу, і молився Божій Матері про прощення та зцілення. Його молитва була почута – він прозрів.

Пресвята Діва Сама назвала цю ікону – «Скоропослушниця». Вона сказала Нілу передати це всій братії: «З цієї пори іменуватиметься ця ікона Моя «Скоропослушницею», бо всім, хто приходить до неї, буду являти милість і виконання прохань».

«Скоропослушницю» особливо почитали й у Русі-Україні. 1873 року багатий купець подарував іконі на святу гору Афон прекрасну ризу. У 1938 році обитель «Дохіар» піднесла в дар українській духовній місії в Єрусалимі список (копію) з чудотворною іконою, що також прославився багатьма чудесними зціленнями.