Від завтра поїзд «Київ – Ужгород» курсуватиме щоденно

Починаючи зі суботи, 17 лютого цього року, поїзд №29 Київ – Ужгород курсуватиме щоденно замість через день

Укрзалізниця збільшила кількість рейсів за цим маршрутом через його популярність. «З Укрзалізницею все зручніше подорожувати на відпочинок та в справах. Попит на пасажирські перевезення в напрямку Ужгорода впевнено зростає, тому ми вирішили збільшити періодичність курсування двадцять дев’ятого поїзда й подивитися, як він буде заповнюватися», – прокоментував в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

Поїзд №29 Київ – Ужгород вирушає з Києва о 21:08 та прибуває до Ужгорода о 09:20. Відправлення у зворотному напрямку о 22:03 та прибуття до столиці о 10:16. На шляху прямування передбачені зупинки на станціях Бердичів, Чуднів-Волинське, Шепетівка-1, Львів та Мукачево.

Укрзалізниця просить пасажирів заздалегідь планувати подорожі поїздами. Купити квитки можна в залізничних касах та онлайн.