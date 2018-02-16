Великомостівська ОТГ утворила власний Центр надання соціальних послуг

Великомостівська об’єднана територіальна громада утворила власний Центр надання соціальних послуг.

«Зараз у центрі є 8 працівників, які раніше працювали у районному Центрі надання соціальних послуг . Вони здійснюють нагляд за одинокими, лежачими, людьми похилого віку. Також ми почали надавати таким людям і послуги перукаря та прання білизни. Більшість перукарських послуг є безкоштовними, а якщо хтось хоче зробити, скажімо, завивку, то платить лише 50 відсотків вартості», – розповів голова Великомостівської ОТГ Ярослав Ройко.

За його словами, Центр надання соціальних послуг у Великомостівській ОТГ також матиме службу у справах дітей і наглядатиме за неблагополучними сім’ями.

«Важливе завдання громади – наблизити послуги до людей. І це було однією з головних причин, чому ми вирішили створити у громаді власний Центр надання соціальних послуг. Маючи його у структурі власної громади, і, відчуваючи потреби своїх людей, ми завжди зможемо стежити за якістю надання соціальних послуг і при потребі їх розширювати», – зазначив Ярослав Ройко.