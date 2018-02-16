У Стрию згоріло 8 курей

16 лютого о 04:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Стрий на вул. Грушевського, 34. Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, займання сталося в дерев’яній господарській будівлі, розміром 4×4 м.

На місце події скерували пожежно-рятувальний підрозділ 8 ДПРЧ м. Стрий.

Прибувши на місце події, вогнеборці взялися за ліквідацію пожежі. Пожежу локалізували о 04:44, ліквідували о 05:39. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 25 кв. м, двері на площі 6 кв.м, 8 курей, пошкоджено перекриття на площі 30 кв.м. Завдяки діям рятувальників, вдалося запобігти подальшому поширенню полум’я та врятувати будівлю від знищення вогнем.

Обставини та причину виникнення займання встановлюють. Постраждалих і травмованих унаслідок пожежі людей, на щастя, немає.