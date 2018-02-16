У Стрию перекинулася вантажівка з лісом (фото)

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 16 лютого, близько сьомої ранку на автодорозі Київ – Чоп у місті Стрий. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Як попередньо з’ясували поліцейські, водій автопоїзда «ДАФ 95ХС», 51-річний мешканець міста Житомир, не впорався з керуванням, внаслідок чого вантажівка перекинулася, і розсипалася лісопродукція, яку вона перевозила.

Водія госпіталізовано з тілесними ушкодженнями.

Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.