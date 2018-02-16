У школі-інтернаті №2 діти за горнятком чаю розкажуть, що їх турбує

У цьому закладі сьогодні презентують міні-проект Time for Tea

Проект розроблений у Великобританії та покликаний допомогти молодим людям у всьому світі поділитися тим, що їх турбує.

Громадська організація «Турбота в дії» спільно з Відділом «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради запрошує на презентацію міні-проекту Time for Tea. Презентація відбудеться сьогодні, 16 лютого, у школі-інтернаті №2 (м. Львів, вул. Просвіти, 2, 3-й поверх, конференц-зал). Час проведення – 16.00-17.00.

Проект Time for Tea розроблений у Великобританії та покликаний допомогти молодим людям у всьому світі поділитися тим, що їх турбує у суспільстві, в якому вони проживають.

Організатори розповіли, що означає цей проект: «Крок перший – група молодих людей, а у нашому випадку – це діти, що виховувалися/виховуються в інтернатних закладах, діти, що проживають у дитячих будинках сімейного типу та інші молоді люди-волонтери, обговорюють питання, які їх хвилюють.

Крок другий – з усіх обговорених питанькоманда обирає саме те, яке вважає найбільш важливим. Тема нашої команди – «Ізоляція дітей, що проживають у закладах опіки».

Крок третій – громада вирішує, до кого можна адресувати свою промову, кого вони б хотіли запросити, хто б їх вислухав. А це – мер Львова, заступник мера Львова, начальники міського та обласного центрів соціальних служб, начальник Служби у справах дітей ЛОДА, начальник відділу «Служба у справах дітей» ЛМР, директор школи-інтернату №2, представники громадських організацій.

Крок четвертий – створюють візуальну модель/макет, що демонструватиме питання, яке вони хочуть підняти та обговорити.

Крок п’ятий – продумують спосіб, як «доставити» своє повідомлення до обраних адресатів – зустріч на бесіду за чашкою чаю, круглий стіл, презентація тощо».