У Львові готуються блокувати концерт Ірини Білик

Близько десяти патріотичних організацій Львова вимагають скасувати виступ Ірини Білик, який запланований на шосте березня у Львівській опері, якщо та публічно не визнає Росію агресором, а Крим окупованою РФ територією. Протестувальники пояснюють свою позицію тим, що у 2016 році співачка відвідувала окупований Крим, перетинаючи кордон з території РФ, а минулого року співачка відвідала ювілейний концерт Філіпа Кіркорова у Кремлівськогому палаці.

«На ювілеї Кіркорова нагороджували найвищі представники держави, також було чимало зірок, що підтримують політику Путіна. Тому її присутність там – ознака того, що вона «ватниця». Її ставлення до того, що Росія є агресором, – сумнівне» – розповів представник «Добровольчого руху ОУН» Антон Петрівський.

Раніше активісти надсилали листа до львівської Опери, аби артистці відмовили в наданні приміщення. Під зверненням підписались кілька націоналістичних організацій, серед яких: «Добровольчий рух ОУН», «Сокіл», ГО «Білі горвати», «Дух нації», «Волонтерський курінь», «Молода Галичина», «Твереза Галичина», ГО «Традиція» та інші.

«З нами зв’язався продюсер Ірини Білик Олег Збаращук. Ми сказали, що даємо всім шанс виправитися, тому, якщо вона зробить заяву, що Росія – це країна-агресор, а Крим – окупована Росією територія, то ми не протестуватимемо проти концерту. Продюсер пообіцяв, що цього понеділка ( 12 лютого) така заява буде. Та досі ми такого не побачили. Є допис на її сторінці про допомогу дітям атовців, але про російську агресію і Крим – немає. Відповідно наші вимоги залишаються в силі» – пояснює Антон Петрівський.

У випадку, якщо Білик « не проявить свою громадську позицію» активісти обіцяють робити все можливе, щоб концерт співачки у Львові не відбувся.

Ірина Білик має виступ у Львові 6 березня в рамках Всеукраїнського туру «Без гриму». Загалом тур триває протягом 2 місяціву 35 містах України.

Нагадаємо, раніше учасники організації «Добровольчого руху ОУН» бойкотували концерт Івана Дорна та Сергія Бабкіна у клубі «Малевич» у Львові.