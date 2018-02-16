Патрульні у Львові затримали двох чоловіків з ножами та електрошокером

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, в ніч на 16 лютого патрульних викликала жінка на вулицю Наукову. За її словами, двоє невідомих погрожували їй фізичною розправою. Заявниця розповіла, що двоє осіб погрожували їй електрошокером, вимагаючи її особисті речі. Жінка описала цих осіб. Піший екіпаж вирушив у можливому напрямку перебування чоловіків, і, минувши кілька будинків, побачив осіб, які чітко збігалися з описами. Під час поверхневої перевірки в них виявили чотири ножі, а також предмет, схожий на електрошокер.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Франківського відділу поліції. Львів’яни віком 29 та 30 років для з’ясування обставин поїхали у відділок. Їх перевірятимуть на причетність до грабежів.