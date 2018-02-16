Найбільш львівський концерт зими відбудеться в Органному залі

А для тих, хто не зможе потрапити на ексклюзивну подію, програму повторять у суботу, 24 лютого.

«Ідея концерту народилась завдяки запису диску «Органні твори львівських композиторів XVI-XX століть», який був здійснений у 2010 році, – розповідає солістка Органного залу Надія Величко. – На цьому диску є вісім треків: мої, Валерія Коростильова та архівні записи Самуїла Даїча. Навіть музиканти часом дивуються, що можна скласти повноцінну концертну програму з органних творів львівських композиторів, але насправді це можливо!»

Органна історія Львова почалась у XV столітті. Це підтверджують архіви Латинської катедри, де збереглися записи про роботу у 1405-1416 роках органіста Петра Енґельбрехта. На жаль, ми більше нічого не знаємо про цю особистість. Трохи більше відомо про Мартина Леополіту (його ще називають Мартином Львівським та Мартином зі Львова), який жив у 1540-1589 роках. Це був найвідоміший композитор тогочасної Польщі, до складу якої входив Львів, «придворний композитор короля Сигізмунда Августа».

«З творів Мартина Леополіти я і почну концерт», – розповідає про репертуар Надія Величко. Також органістка залучила твори з Краківської органної табулатури, бо очевидно, що вони звучали у Львові. Оригінал цієї збірки були пошкоджені під час Другої світової, але примірники збереглися в університеті Гарварда. А пані Надія познайомилася з цими творами у голландській бібліотеці під час навчання в органній академії.

Після барокової музики ми почуємо, що писали для органу у Львові у XX столітті. Далі в програмі йтимуть твори трьох професорів Львівської консерваторії: Етюд №5 Тадеуша Махля, «Канцона» Мечислава Солтиса, «Пасакалія» Миколи Колесси.

«З нотами «Канцони» допоміг органіст римо-католицької катедри», – ділиться Величко. А «Пасакалія» Колесси прозвучить у перекладенні для органу Арсенія Котляревського, ще одного визначного діяча львівської органної школи. «Я би сказала, що у нього закладене передчуття катастрофи, – розповідає виконавиця. – Колесса написав його, перебуваючи на навчанні у Празі. Кажуть, що його туга за Львовом відобразилася у коді, де можна почути дзвони Преображенської церкви».

Завершать програму твори двох братів-композиторів Стефана та Мечислава Сужинських. Перший був органістом львівської катедри, а другий працював переважно у Варшаві та давав багато концертів у Львові.

Контрастом для попередніх творів концерту стане «Медитація» Стефана Сужинського – дуже світла та натхненна музика, каже Величко. «Мені надзвичайно подобається творчість Мечислава Сужиньского, – пояснює вибір завершального твору Величко. – Вона містить у собі, по-перше, віртуозне володіння інструментом, по-друге, – певний драматизм і легко впізнаваний композиторський стиль». Три твори Мечислава Сужиньского завершать концерт – Капрічіо, Елегія, Токата. Усі вони дуже різні за характером, але найяскравішим є останній.

На жаль, тривалість концерту обмежена, тому пані Надії довелося зупинитися на творах першої половини XX століття – справжнього зеніту органного мистецтва у Львові. Але органна традиція продовжується, тож маємо надію почути згодом інші цікаві програми зі суто львівської музики.