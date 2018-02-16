Нацбанк випустив пам’ятну монету, присвячену Любомирові Гузару

Срібна монета номіналом у 5 гривень має тираж 2000 штук, – повідомила прес-служба НБУ.

Монету присвячено «Патріарху Любомиру Гузару – одному з духовних світочів українського народу, людині, яку справедливо називають совістю нації», – зазначено в повідомленні.

На аверсі монети розміщено: Патріарший собор Воскресіння Христового (м. Київ) на дзеркальному тлі стилізованого хрестоподібного проміння; унизу – малий Державний герб України, праворуч від якого написи: УКРАЇНА, номінал – 5 ГРИВЕНЬ і рік карбування монети – 2018.

На реверсі монети зображено портрет Любомира Гузара, ліворуч від якого роки його життя 1933/2017 та по колу розміщено написи: ПАТРІАРХ ЛЮБОМИР ГУЗАР (угорі), МОЯ МРІЯ – БУТИ ЛЮДИНОЮ (унизу).

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій

Скульптор: Демяненко Анатолій, Атаманчук Володимир

Роздрібна ціна монети – 586 гривень.

Любомир Гузар народився у Львові, але у 1944 році його родина мусила емігрувати за кордон. Він учився та працював в Австрії, США, Італії, а на Батьківщину повернувся після проголошення незалежності України.

У 2001 році очолив Українську Греко-Католицьку Церкву. Завдяки Любомиру Гузару було ухвалено рішення про перенесення престолу до Києва й будівництво Патріаршого собору Воскресіння Христового. Для мільйонів українців багато важило мудре слово Блаженнішого Любомира (Гузара). Навіть відійшовши від справ управління УГКЦ, Любомир Гузар залишався авторитетним громадським лідером, активно відгукувався на всі важливі події в житті України і світу.

Любомир Гузар помер 31 травня 2017 року.