На Львівщині – 15 тисяч безробітних

У січні 2018 року за сприяння служби зайнятості в області роботу шукали 17,2 тисячі безробітних, що на 3,6 тис. менше, ніж за аналогічний період торік

«Найбільша частка вільної робочої сили зосереджена у Львові – 23%, ще 26% – мешканці Самбірщини, Старосамбірщини, Жидачівщини, Золочівщини та Турківщини. Порівняно з відповідним періодом попереднього року, цьогоріч у всіх районах, окрім Дрогобицького та Турківського, зменшилися обсяги зареєстрованого безробіття», – повідомила в. о. директора Львівського обласного центру зайнятості Оксана Іванчук.

За її словами, серед осіб, котрі визнані безробітними, 19,2% – ті, хто належить до законодавців, вищих державних службовців, керівників і менеджерів, 14,4% – колишні працівники сфери торгівлі, 13,4% – робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою устаткування і машин, 12,8% – професіонали, 12,5% – фахівці, 11,3 % – кваліфіковані робітники з інструментом. Решта – представники найпростіших професій, технічні службовці та кваліфіковані робітники сільського господарства.

На кінець січня в області було 15 тисяч безробітних, з них 57,4% – жінки, а 40,2% – молодь віком до 35 років, – повідомили у відділі інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

Кількість вільних робочих місць, заявлених працедавцями, порівняно з січнем торік, зросла на 2,3 тисячі та становила 11 тисяч. Станом на 01.02.2018 року актуальними залишалися 6210 вакансій, у тому числі 4519 – для робітників, 1113 – для службовців, 578 – для тих, хто не має професії та спеціальної підготовки.

У січні за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 3,7 тис. жителів області, з них 2,9 тис. або 79,3% повернулися у трудові колективи до набуття статусу безробітного. Для підвищення рівня конкурентоспроможності 1,0 тис. клієнтів центрів зайнятості охоплено професійним навчанням, 117 – залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру.