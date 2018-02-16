Мешканець Львівщини намагався перетнути кордон навприсядки

Сьогодні на пішому переході в пункті пропуску «Шегині», що на українсько-польському кордоні, прикордонники затримали українця, який спробував навприсядки пройти повз кабіну паспортного контролю й обманути прикордонників.

Інспектор прикордонної служби, оформляючи подорожніх, які прямували на вихід з України, зауважив, що один чоловік, ховаючись від правоохоронця, спробував пройти в бік кордону. Чоловіка затримали, склали протокол про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетинання кордону. Затриманим виявився 34-річний мешканець Львівщини. Встановлюючи його особу, прикордонники з’ясували, що наявний у чоловіка паспортний документ йому не належить, а свій він забув удома. Тож вирішив оминути кордон у такий нехитрий спосіб.

Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України тепер ухвалюватиме суд.