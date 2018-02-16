Львів став молодіжною столицею України

Разом з іншими українськими містами Львів позмагався за статус найкращого міста для молоді. Сьогодні, 16 лютого, у Києві відбулась презентація учасників конкурсу, Львів отримав перше місце. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Команда КУ «Інститут міста» спільно з управлінням молоді і спорту Львівської міської ради підготували й подали заявку на конкурс «Молодіжна столиця України», основною метою якого є активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням, а також сприяння створенню комфортних умов для розвитку молоді в містах України.

«Перемога Львова у цьому конкурсі – це перемога людей, які живуть у нашому місті. Сьогодні ми мали честь боротися у фіналі з 10-ма містами України і нам дуже приємно, що ми отримали перше місце. Ця перемога – це результат нашої праці і це той показник і напрямок, у якому ми повинні рухатись і далі», – зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Основними перевагами для Львова, як міста-переможця у конкурсі, є проведення в місті всеукраїнського молодіжного форуму (500 000 грн), промоція міста на європейському рівні, підвищення іміджу та рівня довіри до міської влади, налагодження співпраці з містами-молодіжними столицями в Європі, стимулювання участі молоді в житті міста, проведення у партнерстві з UReport соціологічного дослідження присвяченого молоді.

«Львів – місто для молоді! Молодь складає близько третини населення міста, понад 50% працівників мерії – віком до 35-ти, а 73% молодих людей не бажають переїжджати зі Львова. Львів – місто для саморозвитку та самореалізації! 66 університетів, численні заходи та події для молоді в різних сферах, 107 молодіжних організацій. Молодіжна політика – один з пріоритетів розвитку Львова, що передбачено і в стратегічному документі «Львів 2020». Особливий акцент в межах цього пріоритету зроблений на розвиток спортивної інфраструктури та культивування здорового способу життя в місті. Інший стратегічний документ, що є зараз на етапі розробки, – Стратегія прориву, спрямований на перетворення Львова на креативне місто. В цьому документі особлива увага буде закцентована на молодих людях, а відповідно саме для них будуть реалізовуватись нові проекти. Наше місто достойне носити статус Молодіжної столиці України. Підготовка заявки об’єднала всі зацікавлені сторони в розвитку молодіжної політики в нашому місті: представників міської ради, депутатів, членів громадських організацій, студентства. Місто вже зараз демонструє прогресивні підходи до співпраці з молоддю та докладає максимум зусиль для забезпечення якнайкращих умов проживання в місті, в тому числі для молодих людей. Одночасно в місті є критична маса людей, що готові займатись питанням молоді на якісно новому рівні, брати на себе відповідальність за впровадження молодіжної політики. Львів – без сумніву те місто, яке зможе скористатись всіма перевагами від отримання статусу Молодіжної столиці України у 2018-му році. Ми не розглядаємо цей статус як самоціль, натомість як поштовх для вдосконалення молодіжної політики в місті. Впевнені, що з отриманням статусу Молодіжної столиці, Львів зможе стати прикладом для інших українських міст!», – йдеться у заявці міста Львова на участь у конкурсі «Молодіжна столиця України».