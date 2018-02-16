Куди піти у Львові у вихідні 17-18 лютого

От і дочекались! На дворі 4 716 рік! Яскраві «живі» дракони, лазерне шоу, вечеря з дурнем та лайфхак як перебороти свої слабкості і відкрити у собі щось нове – такий початок року Жовтого Земляного Собаки, за китайським календарем. Рік Жовтого Земляного Собаки настав 16 лютого 2018 року о 17:13 за Києвом. Для китайців і всіх народів, які живуть за Місячним календарем, він триватиме до 4 лютого 2019 року. А от саме Святкування Китайського Нового року триватиме 15 днів. Навряд чи львів’яни витримають ще два тижні «потужного святкування», але вихідні переживемо.

Китайський Новий Рік 2018

Подія охопить різні локації, зокрема площу Ринок, де знаходитиметься головна сцена та відбуватиметься основна програма: китайське новорічне дійство, хода яскравих «живих» драконів, лазерне шоу, online-трансляція, на великому екрані, з найбільших міст Китайської народної республіки.

Також, передбачається встановлення символу Китайського Нового Року – жовтої собаки на площі перед Львівською оперою та всеукраїнського рекорду на найбільший ієрогліф.

Усі бажаючі зможуть скуштувати китайську традиційну їжу та почастуватися китайським живим пивом, відвідавши фуд-корд китайської кулінарії на пл. Ринок.

17 лютого (субота)

пл. Ринок

10:00 – 22:00 – Китайський новорічний ярмарок.

14:00 – 22:00 – Головна сцена. Китайське караоке, виступи артистів, Dj, бітбоксери, показові номери конфуїстів.

19:00 – 20:00 – Головна сцена. Прямі online-включення зі святкування в найбільших містах Китайської народної республіки, Online-трансляція з пл. Ринок у соціальні мережі FB та Instagram, святкова хода драконів.

20:00 – масовий запуск китайських ліхтариків.

Львівська національна опера

18:00 – вистава «Лускунчик», присвячена святкуванню Китайського Нового Року в Україні.

ТЦ «Форум»

15:00 – 20:00 – Розіграш подарунків. Святкова хода яскравих «живих» драконів.

18 лютого (неділя)

пл. Ринок

10:00 – 22:00 – Китайський новорічний ярмарок.

14:00 – 22:00 – Головна сцена. Китайське караоке, виступи артистів, Dj, бітбоксери, показові номери конфуїстів.

19:00 – 20:00 – Головна сцена. Прямі online-включення зі святкування в

найбільших містах Китайської народної республіки, Online-трансляція з пл. Ринок

у соціальні мережі FB та Instagram, святкова хода драконів.

20:00 – масовий запуск китайських ліхтариків.

ТЦ «Форум»

16:00 – 20:00 – Святкова хода яскравих «живих» драконів;

Malevich night club

23:00 – Офіційний закриття святкування Китайського Нового Року.

Як побудувати успішний ресторанний бізнес

Для охочих відкрити свій ресторанний бізнес чекає Інтенсив «Шпаргалки ресторатора. Як побудувати успішний ресторанний бізнес».

Одноденний інтенсив відомого українського ресторатора, бренд-шефа та власника мереж ресторанів – Дмитра Борисова. Дмитро пройшов шлях від створення маленького ресторану з командою з 15 чоловік до цілої ресторанної імперії. Його заклади стали «улюбленим місцем» для тисяч людей не тільки в Україні, а і в Польщі.

«Шпаргалки ресторатора» дадуть працюючі технології, які діють сьогодні в ресторанному бізнесі. Тут ви отримаєте досвід і поради ресторатора, який задає стандарти української HoReCa і побачите зсередини всю ділову «кухню» «Сім’ї ресторанів Діми Борисова». Інтенсив складається з 10 блоків: від концепту до роботи над помилками та розбору реальних кейсів.

17 лютого 2018, 10:30

Готель «Дністер» (вул. Матейка, 6)

Вартість: 2 000 – 3 400 грн

Читання книжки «Тато на зв’язку»

Суботній день можна провести на всеукраїнській акції «Почитай мені, татку». Книгарня «Є» і клуб «Невгамовні читайлики» запрошують дітей віком 4-9 років та їхніх батьків на читання книжки Філіпа де Кемметера «Тато на зв’язку».

«Почитай мені, татку» – це проект, започаткований кілька років тому українською письменницею та громадською діячкою Ларисою Ніцой. Він покликаний не лише популяризувати читання, а й знищити стереотип про те, що читати книжечки дітям можуть лише мами або бабусі. До того ж, це гарний спосіб для татусів більше часу проводити зі своїми малюками.

Книу Філіпа де Кемметера «Тато на зв’язку» написано від імені пінгвінятка, яке дуже страждає від того, що тато постійно «живе» в інтернеті: читає новини, переписується із приятелями у мережі «Асбук», а на рідних не звертає уваги. Але одного ранку все змінюється…

17 лютого 2018, 11:00

Книгарня «Є» (просп. Свободи, 7)

Вхід вільний

Реєстрація за номером 063 342 27 35

Зустріч з фотографом та мандрівницею Мартою Троцюк

Помріяти і спланувати цікаву подорож допоможе зустріч з фотографом та мандрівницею Мартою Троцюк

На зустрічі йтиметься про масштабний проект «Галерея 101», метою якого є відвідати 100 галерей у різних куточках світу, набратись знань та досвіду і врешті відкрити свій власний мистецький простір, а також про постійне бажання вчитись, мрії, подорожі і вимірювальний результат.

17 лютого 2018, 11:00

«Дзиґа» (вул. Вірменська, 35)

Вхід вільний

Лекція Upgrade your career with AIESEC

Як свої слабкості змусити працювати на себе і зрештою опинитися в ліфті потрібної компанії? Усі секрети розкриє Лекція Upgrade your career with AIESEC

Лекція про те, як відкрити себе, як виявити свої позитивні якості й таланти, як перебороти свої слабкості та відкрити у собі щось нове. Спілкування з людьми, для яких кар’єрна драбина – це не перехід від посади касира до адміністратора супермаркету, а можливість спробувати себе у міжнародних проектах, бо кар’єру не зробиш, піднімаючись затоптаними східцями.

17 лютого 2018, 16:00

Перша львівська медіатека (вул. Мулярська, 2а)

Вхід вільний за умови реєстрації.

Реєстрація тут

Концерт «Вечір музики Ріхарда Штрауса»

Виконують: Біл Бернатіс – валторна, Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, Тарас Криса – диригент.

Програма концерту

Р. Штраус. Дон Жуан ор. 20

Р. Штраус. Концерт для валторни № 1 ор. 11

Р. Штраус. Дон Кіхот

17 лютого 2018, 18:00

Львівська обласна філармонія (вул. Чайковського, 7)

Вартість: 70 – 130 грн

Вистава «Крила ангела»

Перший театр запрошує на імпровізацію за твором Ясунарі Кавабати «Елегія».

Вистава про всеосяжну любов, про близькість людей, світів, сердець. Це внутрішній монолог жінки, яка любила і втратила. Вистава про ілюзії, перевтілення та про щиросердну силу здатну проникати в простір і час.

В кожного із нас своя історія, кожен із нас переживає певні етапи і періоди у житті теж по-своєму. Ще одна цікава і дуже глибока історія людини і її кохання обрамлена у жанр театральної імпровізації, за допомогою якого ви зможете побачити перевтілення людини на сцені.

Під час вистави ви станете учасником чайної церемонії, що допоможе вам проникнути та відчути цю історію ще глибше. У виставі є все – світи, люди, життя, смерть та найпрекрасніша елегія створена людиною…

17 лютого 2018, 19:00

Перший театр (вул. Гнатюка, 11)

Вартість: 70 грн

Презентація альбому Palmo X

Українська виконавиця Palmo X 17 лютого презентує свій дебютний альбом Among The City Wolves.

Palmo X, вона ж Ксенія Нема – львівська саунд продюсер і вокалістка. За цей час встигла пограти у кількох групах і спробувати себе в різних жанрах: починаючи від екстремальних технік вокалу до поп музики. Після всіх експериментів, у 2016 році вона прийшла до електронного поп звучання. Після останнього концерту вирішила зробити повноформатник. Робота над дебютним альбомом тривала майже рік.

Latenot проект саунд продюсера Alexey Konovalenko зі сходу України який наразі базується в Києві. Останній запальний танцювальний Live Set Lатеnot’a можна було побачити на вечiрцi з Мujuice і Kulakostas на Atlas Weekend 2017. Сховавшись від сторонніх поглядів на кілька років переключивши увагу на інший сайд проект який знайшов визнання закордоном, проте зараз Latenot накопичив багато анрелізів і бі сайдів. Всі вони прямо чи опосередковано перетинаються в звучанні з попередніми релізами Dimlybright EP (Igloo Rec), Detached Observer (KFR Rec), JYAM (Bad Life Rec), але відрізняються більш вiдточеним продакшеном. Мелодійна і ритмічна електроніка під впливом UК сцени – це тільки вишенька торту яка на вас очікує на вечірці.

Заряджати вас після презентації альбому буде Miya Zheplinska своїми денс треками і тропічними вайбами.

17 лютого 2018, 20:00

FESTrepublic Club (вул. Старознесенська, 24-26)

Вартість: 120 грн

Концерт «МедОркестра»

Подія обіцяє музику вишуканого смаку! Впізнавана лірика українських та зарубіжних шлягерів, випробуваних часом, створить затишну атмосферу та чудовий настрій.

17 лютого 2018, 19:00

«Picasso» (вул. Зелена, 88)

Вартість: 100 – 150 грн

MORANDI у Львові

Усім хто прагне продовжити День Всіх Закоханих: романтик європейського рівня, фантастичний MORANDI у Львові!

Morandi — румунський поп-гурт, відомий майже в усі регіонах Східної Європи. Кожна їхня пісня — хіт, кожна платівка — подія в світі музики! Гурт, що підкорив Європу своїми романтичними та танцювальними хітами.

17 лютого, 19:00

Malevich: night club & concert arena

Вартість квитка: 400-1600 грн

Неділю, 18 лютого, пропонує затишні театральні вечори, як для малюків так і для дорослих.

Вистава «О восьмій вечора на Ковчезі»

О восьмій вечора на Ковчезі – так домовився голуб з двома пінгвінами, бо вони потрапили до тих обраних, яким дозволено увійти до Ноєвого ковчегу. Через це обоє опинились перед великою проблемою, бо не можуть залишити напризволяще свого товариша, третього пінгвіна. Та зрештою рятівна ідея таки спадає їм на думку.

Ульрих Губ з усією серйозністю береться за питання віри в Бога, не забуваючи про легкість та гумор. Його п’єса для чотирьох акторів, в якій дітям розповідається про Всесвітній потоп, всього лиш за декілька років стала класикою і була відзначена, зокрема Німецькою дитячою театральною премією в 2006 році.

Для дітей старших 6 років.

18 лютого, 15:00

Перший театр (вул. Гнатюка, 11)

Вартість: 20 – 35 грн

Концерт «Зустріч моя найсвітліша…»

Філармонія запрошуємо перегорнути сторінки життя української поетеси, літературного критика, діячки ОУН Олени Теліги та її чоловіка Михайла.

«Зустріч моя найсвітліша…» – так у листі зверталася юна Олена Шовгенова до свого нареченого Михайла Теліги. «Тихий герой» – говорили про нього друзі і знайомі. Він немов перебував у тіні своєї яскравої дружини – поетки і громадської діячки. Та доля їм судилася одна на двох. Листи, спогади, поезія, уривки з вистави «Олена Теліга; Або-або», музика, що відтворює атмосферу історичних подій – у програмі «Зустріч моя найсвітліша» історично-мистецького циклу «Ми».

Виконують: Ольга Фенюк, Наталія Лісова, Ольга Бакус, Лілія Винницька.

Академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок»

Інна Павлюк – ведуча

18 лютого 2018, 17:00

Львівська філармонія (вул. Чайковського, 7)

Вартість: 50 грн

Концерт «Шопен & Лисенко»

А вже за годину, у філармонії цикл фортепіанних творів Фридеріка Шопена & Миколи Лисенка.

Два великі композитори — польський та український — зустрінуться в одному концерті, де прозвучать рапсодії й елегії, полонези й вальси. За словами музикознавця Любові Кияновської, це спроба «підтвердити істинну вартість українського класика у світовій художній спадщині». Також відомо, що Микола Лисенко захоплювався музикою Фридерика Шопена і в їхній творчості можна віднайти певні спільні риси. Володарка численних премій, Етелла Чуприк вкотре підтверджує свою віртуозну майстерність. Піаністка оживляє жанр історичного концерту — концерту, присвяченого одному жанрові чи композиторові. Вона вже презентувала публіці цикли творів Моцарта та Ліста, 24 етюди Шопена. Тепер же Етелла Чуприк долучає українську музичну традицію до загальноєвропейського простору.

Програма концерту:

Фридерик Шопен. «Ноктюрни» № 1; № 2; № 3, ор. 15; № 1, 2, ор. 27; № 1-2, ор. 32; № 1-2, ор. 37

Микола Лисенко. «Концертний полонез» № 1, ор. 5

Фридерик Шопен. «Чотири балади», ор. 23, ор. 38, ор. 47, ор. 52

Микола Лисенко. «Три п’єси», ор. 37: «Признання», «Пісня кохання», «Серенада»

Микола Лисенко. «Романс», ор. 27

18 лютого 2018, 18:00

Львівська філармонія (вул. Чайковського, 7)

Вартість: 50 – 90 грн

Вистава «Людина в підвішеному стані»

Театр Лесі запрошує на виставу про театр, про «поганий» театр, де ніхто не розуміє, що він робить та для чого, де сплутались особисті та професійні образи і конфлікти, де всі засуджують один одного та бояться правди, про те, що такий спосіб існування неприйнятний та веде до самознищення, що в підсумку й відбувається. І стає очевидно, що вистава – не лише про театр.

П`єса «Людина в підвішеному стані» написана у 2011 році. Це перша постановка п`єси в Україні та світі.

Вистава 16+

18 лютого, 19:00

Театр Лесі (вул. Городоцька, 36)

Вартість:80 – 100 грн

Вистава «Квінтет однієї інтимності»

На неї запрошує театр «Намір». Феномен «нічого одягнути» з переповненою шафою – не все, чим можуть здивувати жінки. Ще у них безліч драм там, де, здавалося б, лише комедія. У них невисловлені претензії, заховані під «нічого не сталось». П’ять жінок, чотири історії та одна любов. Абсолютно усе, про що ви боялись відверто сказати чоловікам, а ті не хотіли почути. Ми назвемо кожного, з ким ділили ліжко. І розповімо їм, що ж було не так.

Вистава 16+

18 лютого 2018, 20:00

Перший театр (вул. Гнатюка, 11)

Вартість: 80 – 140 грн