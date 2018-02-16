Фільм «Серце мами Гонгадзе» претендує на український «Оскар»

Про це повідомив сьогодні під час брифінгу режисер кінострічки В’ячеслав Бігун.

«Це національна кінопремія, започаткована торік. Чи не вперше львівську стрічку відібрали з-поміж 77 претендентів у категорії «документальні повнометражні фільмі». До 19 лютого кіноакадеміки визначать, чи потрапить фільм до номінантів, а 19 березня визначать самі номінації, 20 квітня у Києві оголосять переможців премії», – розповів В’ячеслав Бігун.

За словами режисера, ідея створення фільму зародилась у Львові. Це стрічка про величну львів’янку Лесю Гонгадзе.

«Ми підтверджуємо, що пані Леся любила це місто і тепло відгукувалась про нього. Зокрема, як вона говорила: «На цій території не можуть бути паскудні люди, тому що виросли у такій гарній архітектурній частині міста». І у фільмі cправді багато моментів про шарм міста і львів’ян, який ми хотіли підкреслити», – зазначив В’ячеслав Бігун.

Стрічку підсилює написана музика композитора Володимира Гронського, а також «Така як ти» Святослава Вакарчука та «Пісня про Львів» Володимира Самайди.

Як повідомив В’ячеслав Бігун, фільм є фаворитом кінофестивалів «Кінодок», «Громадська платформа» тощо.

«Фільм демонстрували у Парижі, оскільки цього хотіла пані Леся, у Таллінні, було більше 20 показів у Львові, фільм також демонстрували у навчальних закладах, де його позитивно сприйняли. Зокрема має високий глядацький рейтинг у міжнародній кінобазі», – наголосив В’ячеслав Бігун.

З матеріалами фільму «Серце мами Гонгадзе» можна ознайомитися за посиланням.