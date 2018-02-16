До дня весни – «Чоловіча колекція. для найчарівніших»

Найкраші романтичні хіти усіх часів і народів від Sting, George Michael, Tom Jones, Bryan Adams, Joe Cocker та ін. – лише для жінок! Аніс, Роман Милян, Grohotsky – то знаменита «Чоловіча колекція». Співають лише чоловіки! У товаристві харизматичних і талановитих мужчин оживають кавери на найвідоміші композиції, які співали своїм коханим талановиті співаки. Кращі голоси – для найчарівніших!

АНІС стрімко з’явився у музичному українському просторі. Він так переспівав Джо Кокера, що багато з нас просто ахнули від цього неймовірно потужного і колоритного голосу!». Нічого дивного, що Аніс Теєб став фіналістом 5-го сезону «Голосу Країни», увійшов до 16 найкращих співаків України. Музикант добре володіє техніками «грального» і «скрімінг», які використовується вокалістами в екстремальних напрямках металу.

Учасник шостого сезону телевізійного вокального шоу «Голос країни»

РОМАН МИЛЯН відомий поціновувачам української музики завдяки своїй участі у львівському поп-рок гурті «Дикі Серцем». Їх гостросоціальні сингли полюбилися усім, хто замислюється над життям, і сила вокалу дозволяє виконавцю змусити переживати усіх своїх фанів. Хоча назва гурту запозичена у Девіда Лінча з однойменного фільму, але ця історія близько описує месидж, який несе гурт.

GROHOTSKY (ІГОР ГРОХОЦЬКИЙ) – переможець шоу «Голос Країни –4», дворазовий чемпіон України з футболу, колишній гравець київського «Динамо». Він став популярним, коли здобув перемогу в телепроекті «Голос Країни-4». Після перемоги на шоу Святослав Вакарчук запросив його виступити на стадіонах «Олімпійський» у Києві та «Металіст» у Харкові, в рамках концертного туру «Океан Ельзи». Ігор представив Україну на міжнародному вокальному конкурсі в Азербайджані – «Youthvision 2016». Серед 20 країн він здобув перемогу й отримав Гран-прі конкурсу. Він творить атмосферну чуттєву музику, саме доречну до Дня весни!

Автор проекту та ведучий вечора – Петро Луцишин!

Чоловіча колекція хітів – для тих, хто надихає…

Місце зустрічі – 8 березня, 18.00, Львівська філармонія.

Квитки – у касі філармонії (235 89 46) і онлайн тут: https://gastroli.ua/events/11623

Подія на ФБ: https://www.facebook.com/events/543692179332476/