Клієнти «Львівгазу» звернулись до Центрів обслуговування 752 тисячі разів

За весь час існування Центрів обслуговування ПАТ «Львівгаз» споживачі отримали 752 тис. консультацій, а фахівці з роботи зі зверненнями опрацювали майже 42 тис.письмових звернень. Зараз у Львівській області працює три такі Центри

Найчастіше фахівці консультували споживачів щодо зміни персоніфікованих даних та щодо приєднання і реконструкції систем газопостачання – 60% від усіх звернень. 20% – роз’яснення по особовому рахунку, 10% – розрахунки по субсидії та інші питання.

«Центри обслуговування клієнтів потрібні, аби наші клієнти могли оперативно отримати всю потрібну їм інформацію, що стосується газопостачання. Це дуже зручно, адже усі послуги надаються в одному місці. Також сучасні технології обслуговування та доступність ЦОКів дають можливість зекономити час наших клієнтів», – зазначає начальник управління клієнтського сервісу ПАТ «Львівгаз» Орислава Щурко.

Центри нового формату дають можливість обслуговувати до 600 клієнтів на день та надавати цілий комплекс послуг: укладання договорів на розподіл та постачання газу, договорів приєднання до систем газопостачання, видача довідок і консультацій по особовому рахунку, оформлення технічної документації на підключення до газової мережі, заміна газових приладів, їх ремонт тощо.

Суттєвими перевагами Центрів обслуговування є впровадження автоматизованої електронної черги, що сприяє оптимальному розподіленню клієнтських потоків та зменшує час очікування споживача в черзі. Окрім того, про наявність і номери вільних менеджерів в операційному залі клієнтів інформують електронні табло та голосові повідомлення.

Відкриття ЦОКів є черговим етапом реалізації комплексної стратегії переходу до європейських стандартів клієнтського сервісу газової галузі Львівщини. ПАТ “Львівгаз” планує відкрити аналогічні Центри обслуговування у Львівській області і цього року. Перший ЦОК почав роботу у Львові в 2013 році. В 2016 році Центри європейського зразка з’явились ще у Самборі та Червонограді Львівської області.

Інфомаційна довідка: ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається транспортуванням природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярдів кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюється за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкових регуляторів.