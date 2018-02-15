Завтра на дорогах Львова збережеться ожеледиця

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що 16 лютого на дорогах Львова – ожеледиця, вночі часом сніг та мокрий сніг. 16 лютого у Львові буде вночі без істотних опадів, вдень часом сніг та мокрий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 6 – 8° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

17 лютого очікується вночі невеликий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.