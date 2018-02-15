У трьох районах Львівщини працюватимуть мобільні бригади для допомоги жертвам сімейного насильства

Мобільні робочі бригади для допомоги жертвам сімейного насильства, працюватимуть у Жидачівському, Золочівському, Сокальському районах та у Червонограді. Ще одна обласна мобільна бригада працюватиме у Львові. Таку бригаду планують створити і в Старосамбірському районі.

Про це сьогодні, 15 лютого, під час засідання Координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми при Львівській облдержадміністрації повідомила директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Наталія Кузяк.

До складу мобільних бригад, які надаватимуть допомогу жінкам, які потерпають від насильства у сім’ї, входитимуть двоє психологів та один соціальний працівник. Окрім того, в Червонограді планується створення притулку для осіб, які потерпіли від домашнього насильства. Перебування в такому закладі буде анонімним, а його адреса не розголошуватиметься, щоб постраждалі від насильства почувалися у безпеці.

Керівник програми Фонду ООН у галузі народонаселення, який здійснює координацію проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні», Костянтин Бойчук висловив запевнення у користі цього проекту для мешканців Львівської області і навів успішні приклади його реалізації у Маріуполі, Слов’янську та Бердянську.

«64 % клієнтів більше нікуди окрім мобільних бригад не повідомляли про вчинення насильства. Тобто, можна говорити, що мобільні бригади – це по-перше той інструмент якому довіряють, по-друге вони працюють проактивно і першими виявлять випадки вчинення насильства, а відтак можуть бути цією першою точкою доступу до всіх інших сервісів, які необхідні постраждалим. Є напрацьовані рекомендації взаємодії різних органів, які будуть причетними до реалізації цього проекту. Слід розуміти, що мобільні бригади, які працюватимуть із потерпілими від домашнього насильства, не будуть заміняти роботу поліції чи швидкої допомоги», – зауважив Костянтин Бойчук.

За словами директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Наталії Кузяк, координаційна рада буде здійснювати координацію роботи мобільних бригад та напрацювання взаємодії всіх суб’єктів, які будуть дотичні до реалізації цього проекту.